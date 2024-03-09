¿Qué necesito para contratar el suministro de agua para un domicilio?

Lo usual es que la compañía de aguas solicite la presentación de un impreso, en el que se harán constar, entre otros, el nombre del solicitante y de la compañía suministradora y su dirección, el uso y destino que pretende darse al agua solicitada, la finca a la que se destina y las demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio.