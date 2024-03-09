¿Qué nivel de asistencia deben ofrecer las empresas ferroviarias a personas con discapacidad en vías alternativas?

Los proveedores de servicios de transporte por vía alternativa al trayecto originario en tren ofrecerán a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida un nivel comparable de asistencia y accesibilidad cuando ofrezcan servicios alternativos.

Los proveedores de servicios de transporte por vía alternativa al trayecto originario en tren podrán facilitar a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida servicios alternativos adecuados a sus necesidades, diferentes de los ofrecidos a los demás viajeros.