¿Qué normas deben establecer las empresas ferroviarias y administradores de estaciones para garantizar el acceso no discriminatorio de personas con discapacidad y movilidad reducida?
Las empresas ferroviarias y administradores de estaciones e infraestrucutras deben establecer normas de acceso no discriminatorias en colaboración con organizaciones representativas y, en su caso, representantes de personas con discapacidad y movilidad reducida. Estas normas deben considerar acuerdos específicos, incluyendo la asignación de responsabilidades en la prestación de asistencia.
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