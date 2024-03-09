¿Qué obligaciones tengo que cumplir en relación al suministro de gas?
El titular del suministro de gas tiene la obligación de realizar una revisión periódica cada cinco años (cuatro en el caso de Euskadi) para garantizar el funcionamiento y mantener en perfecto estado de conservación la instalación.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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