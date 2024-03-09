¿Qué ocurre si el importe del sepelio es inferior a la suma asegurada?
Cuando el importe del sepelio queda por debajo de la suma asegurada que contempla nuestro seguro de decesos, la compañía aseguradora debe devolver la diferencia.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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