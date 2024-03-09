¿Qué ocurre si no estoy de acuerdo con la indemnización ofrecida por mi seguro de accidentes?
La aseguradora debe realizarte una oferta motivada de indemnización en base a los datos y documentación facilitada por el asegurado y la pericial, en su caso, que haya realizado.
Si no estás de acuerdo con la indemnización que te ofrece puedes presentar reclamación ante la aseguradora teniendo en cuenta que tendrás que rebatir el informe en el que se sustenta la oferta motivada y para ello deberás presentar informe pericial contradictorio.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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