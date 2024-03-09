¿Qué ocurre si tengo un accidente de coche y el otro vehículo no tiene seguro?
El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad que cubre daños en ciertas circunstancias como cuando el responsable no tiene seguro, sin perjuicio de luego repetir contra éste las indemnizaciones asumidas.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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