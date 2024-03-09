¿Qué pasa si no pago mi seguro de salud a tiempo?
Si no pagas la prima inicial o una renovación a tiempo, la aseguradora puede cancelar tu póliza o exigir el pago judicialmente. Además, si ocurre un siniestro antes de pagar la prima, la aseguradora no está obligada a cubrirlo. En caso de impago de primas sucesivas, la póliza se suspende si el siniestro ocurre pasados 30 días del vencimiento y aún no se ha pagado.
La aseguradora puede cancelar la póliza después de 15 días del vencimiento, pero si no lo hace y posteriormente pagas la prima, la cobertura se reactiva al día siguiente del pago.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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