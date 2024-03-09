¿Qué pasa si tardan más de catorce días en devolverme el dinero tras desistir de mi compra?
En el caso de que tras ejercer el derecho de desistimiento, la empresa no te devuelva tu dinero en catorce días desde que comunicaste tu desistimiento, podrás reclamar la suma por duplicado.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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