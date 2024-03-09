¿Qué pasa si tenía un vuelo previsto y la compañía lo ha cancelado por la DANA?

En caso de que tengas un vuelo contratado y este haya sido cancelado debido a la DANA, puedes reclamar a la compañía aérea que te facilite comida y bebida suficiente, alojamiento en caso de ser necesario y transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento. Si has tenido que abonar estos gastos, guarda los tickets para reclamarlos posteriormente a la aerolínea.

Además, tienes derecho a elegir entre el reembolso del billete o que la compañía te proporcione un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible o un transporte alternativo en un momento posterior que te convenga.

Al tratarse de una cancelación o retraso por causas metereológicas, se considera que fueron provocadas por circunstancias extraordinarias, por lo que la aerolínea no está obligada a pagar compensaciones.

Si la compañía no atiende tus derechos, puedes presentar una reclamación por escrito ante la aerolínea. Si pasado un mes no te responde o si no estás de acuerdo con la respuesta ofrecida, puedes dirigirte a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y reclamar ante este organismo.