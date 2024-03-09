¿Qué plazo tengo para presentar la solicitud para reclamar las ayudas para afectados por la DANA?
Las solicitudes para la concesión de las ayudas del Gobierno central se presentarán en el plazo de dos meses, contados a partir del 6 de noviembre, fecha de la publicación del real decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado.
Para solicitar las de la Generalitat Valenciana tienes hasta el 16 de diciembre de 2024.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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