¿Qué plazo tengo para reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros los daños provocados por la DANA?
La ley establece un plazo de 7 días después de que se produjese el siniestro, pero el Consorcio de Compensación de Seguros indica que acepta igualmente las solicitudes presentadas después.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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