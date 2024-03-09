¿Qué plazo tengo para recuperar un envío en caso de falta de entrega?
En el supuesto de que el operador postal opte por comunicar la imposibilidad de entrega del envío en los términos establecidos en el párrafo anterior, el remitente dispondrá de un plazo mínimo de quince días para manifestar expresamente si opta por su recuperación o por la modificación de la dirección postal.
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