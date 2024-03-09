Qué precauciones debo tener a la hora de devolver el vehículo de alquiler

Para la devolución del vehículo alquilado, se sugiere hacerlo durante el horario de atención de la oficina. Es importante realizar una revisión del vehículo en compañía del personal de la empresa y solicitar un comprobante que confirme su buen estado. Asimismo, se aconseja tomar fotografías como respaldo del estado del vehículo. En caso de cargos indebidos, se puede gestionar la devolución a través del banco.