¿Qué puedo hacer ante los cortes de luz derivados de daños en las instalaciones eléctricas de distribución causados por la DANA?
Consulta con la empresa distribuidora de energía eléctrica de tu zona, puedes hacerlo también a través de su web, y comprueba que se trata de una avería notificada y confirmada, en caso contrario, llama y traslada la incidencia para que tengan constancia y procedan a repararla. Las incidencias en el suministro derivada de casos excepcionales de fuerza mayor no se consideran incumplimientos de la calidad individual del suministro y no tendrás derecho a compensaciones por los cortes, pero la empresa distribuidora debe reparar los daños en la red.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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