¿Qué puedo hacer si detecto condiciones abusivas en mi contrato de préstamo?
Las condiciones o cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y, por lo tanto, se consideran no puestas. El consumidor puede acudir a la justicia para que se declare su nulidad.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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