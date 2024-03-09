¿Qué puedo hacer si el Consorcio no se hace cargo de los daños que he sufrido por la DANA o he recibido una indemnización inferior a la esperada?
Puedes presentar una reclamación al Servicio de Atención al Asegurado del Consorcio, enviándola a la dirección saa@consorseguros.es. Si la desestima, puedes pedir a FACUA que estudie tu caso para valorar si es viable emprender acciones.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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