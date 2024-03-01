¿Qué puedo hacer si mi eléctrica lleva meses sin facturarme?

Si tu comercializadora eléctrica lleva meses sin enviarte ni cobrarte las facturas, debes tener en cuenta que cuando resuelva la incidencia, la legislación del sector te da derecho a pagar las cantidades acumuladas de forma prorrateada en tantos meses como estuvieses sin cargártelas.

Además, la ley prohíbe a las eléctricas cobrarte ninguna cantidad vinculada a un periodo de facturación del que haya transcurrido más de un año.

Si estas deficiencias en materia de calidad del servicio te llevan a cambiar de comercializadora, es importante que sepas que, desde el día en que estés dado de alta en la nueva compañía, la anterior tiene un plazo máximo de 42 días para liquidar todas las cantidades pendientes de pago. Si no lo hace en ese plazo, no tendrás que abonarle nada.