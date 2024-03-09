¿Qué puedo hacer si no instalan mi internet en el plazo acordado?
Si el operador universal no cumple con el plazo de instalación de internet de 60 días naturales, el usuario tiene derecho a compensaciones. Del mismo modo tendrás derecho a compensación en caso de que tu operador no haya instalado el internet en el plazo convenido. Estas incluyen la exención del pago de las cuotas mensuales proporcionales al tiempo de retraso que exceda el plazo.
Los operadores deben informar a los usuarios sobre sus derechos de reclamación y procedimientos en caso de retrasos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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