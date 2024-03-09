¿Qué recomendaciones debo seguir al darme de baja con mi operador de internet?
Al darte de baja, si usas correo postal, envía la comunicación con acuse de recibo. Si lo haces por Internet, guarda un comprobante de la solicitud. En caso de tramitarlo por teléfono, asegúrate de obtener un número de referencia y solicita un documento acreditativo.
El operador debe darte de baja en dos días hábiles y, en caso de recibir una factura posterior que no respete este plazo, espera una factura rectificativa antes de reclamar.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+