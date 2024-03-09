¿Qué recomendaciones debo seguir al darme de baja con mi operador de internet?

Al darte de baja, si usas correo postal, envía la comunicación con acuse de recibo. Si lo haces por Internet, guarda un comprobante de la solicitud. En caso de tramitarlo por teléfono, asegúrate de obtener un número de referencia y solicita un documento acreditativo.

El operador debe darte de baja en dos días hábiles y, en caso de recibir una factura posterior que no respete este plazo, espera una factura rectificativa antes de reclamar.