¿Qué requisitos de accesibilidad deben cumplir las estaciones de ferrocarril?

Las estaciones con más de 1.000 viajeros por día y las de capitales de provincia deben cumplir con todas las especificaciones de accesibilidad, incluyendo aparcamientos reservados para personas con discapacidad, itinerarios accesibles, aseos adaptados, señalización adecuada, y accesos accesibles.

Aquellas estaciones que no tengan la categoría de gran estación deberán disponer en caso de autogestión del aparcamiento, de plazas adaptadas, disponer de itinerarios tanto exteriores como en el interior de la estación accesibles que deberá conectar el acceso adaptado de la estación con los puntos esenciales de la misma: venta de billetes, información, aseos, cafetería y andenes y que cuenten con una iluminación adecuada.