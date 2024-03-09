¿Qué requisitos de accesibilidad deben cumplir los autobuses de líneas regulares de transporte interurbano?
Los autobuses deben ofrecer reserva de plazas para personas con discapacidad, accesibilidad para sillas de ruedas, información sonora y en texto, y transporte gratuito de órtesis y dispositivos para personas con discapacidad, entre otros.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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