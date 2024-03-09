¿Qué requisitos de accesibilidad deben cumplir los autobuses urbanos?
Los autobuses urbanos deben tener piso bajo, áreas reservadas para sillas de ruedas, sistemas de inclinación, barras y asideros accesibles, asientos reservados para personas con movilidad reducida, y dispositivos de información para pasajeros con discapacidad sensorial.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Luchamos contra los abusos
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