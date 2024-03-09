¿Qué requisitos debo cumplir para ser considerado consumidor en riesgo de exclusión social?
- Contar con informe de Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad.
- Que los Servicios Sociales asuman el abono de, al menos, la mitad de la factura eléctrica.
- No superar los umbrales de renta establecidos para el consumidor vulnerable severo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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