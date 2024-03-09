¿Qué requisitos debo cumplir para ser considerado consumidor vulnerable severo?
Para cumplir con los requisitos establecidos, se debe satisfacer al menos una de las siguientes condiciones:
- Tener una renta anual igual o inferior al 50% de los límites definidos para ser considerado consumidor vulnerable, considerando también el incremento aplicable en casos de «circunstancias especiales».
- Si se tiene el título de familia numerosa, la renta anual de la unidad familiar debe ser igual o menor a 2 veces el IPREM de 14 pagas.
- Si el consumidor, o todos los miembros de la unidad familiar con ingresos, reciben la pensión mínima y no tienen otros ingresos que sumen más de 500 euros al año, la renta anual del consumidor o de la unidad familiar no debe exceder 1 vez el IPREM de 14 pagas.
- Si el consumidor o algún miembro de su unidad familiar es beneficiario del Ingreso Mínimo Vital, se deben aplicar los criterios de renta especificados en el primer punto.
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