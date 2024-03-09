¿Qué requisitos debo cumplir para ser considerado consumidor vulnerable?
Para cumplir con los requisitos necesarios, se debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
- La renta anual del individuo o de la unidad familiar no debe superar 1,5 veces el IPREM de 14 pagas. En familias con más de un adulto, este límite aumenta un 0,3 por cada adulto adicional y 0,5 por cada menor de edad. Además si concurre alguna de estas circunstancias especiales se incrementa en un punto IPREM:
- Que el consumidor o un miembro de su unidad familiar:
- Tenga una discapacidad reconocida del 33% o más.
- Sea una víctima acreditada de violencia de género.
- Sea una víctima de terrorismo.
- Tenga un grado de dependencia reconocido de nivel II o III.
- Que el consumidor forme parte de una familia monoparental, compuesta por un único progenitor y al menos un menor.
- Que el consumidor o un miembro de su unidad familiar:
- Poseer el título de familia numerosa.
- Ser pensionista del Sistema de la Seguridad Social (por jubilación o incapacidad permanente), recibiendo la pensión mínima y sin otros ingresos anuales superiores a 500 euros.
- Ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital según la Ley 19/2021.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+