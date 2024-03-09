¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar el bono social eléctrico?

1. Tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual. Es decir, tener contratado el suministro eléctrico con alguna de las compañías de mercado regulado.

2. Cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta exigidos para ser considerado consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo o consumidor en riesgo de exclusión social.