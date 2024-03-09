¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar el bono social eléctrico?
1. Tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual. Es decir, tener contratado el suministro eléctrico con alguna de las compañías de mercado regulado.
2. Cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta exigidos para ser considerado consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo o consumidor en riesgo de exclusión social.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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