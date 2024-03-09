¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la ayuda que ofrece la Generalitat Valenciana?

Para solicitar la ayuda tienes que aportar la siguiente documentación:

– Título jurídico que le habilita para hacer uso de la vivienda o documento con valor probatorio de residencia en la vivienda afectada. Ejemplos: Escritura de propiedad, certificado de empadronamiento, recibos de suministros (agua, luz, gas…), contrato de arrendamiento, donde conste la identificación de la persona solicitante.

Deberá cumplimentarse en el formulario de solicitud sin necesidad de aportar ningún documento adicional los apartados relativos a:

– La declaración responsable del domicilio exacto de la vivienda afectada. Se identifica una vivienda por referencia catastral. Puedes obtener la referencia catastral en este enlace: https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCBusqueda.aspx

– La declaración de conformidad con las bases reguladoras de la ayuda.

– El IBAN de la cuenta bancaria, que deberá estar a nombre del solicitante de la ayuda.

Puedes obtener el modelo de solicitud de las ayudas de la Generalitat Valenciana en el anexo II del documento que encuentras accediendo al siguiente enlace: https://dogv.gva.es/datos/2024/11/04/pdf/2024_11558_es.pdf

En el caso de no disponer de dicha documentación, puedes presentar también la solicitud de ayuda adjuntando un certificado del Ayuntamiento de la localidad donde se ubique la vivienda, en el que conste:

a) La identificación de la vivienda donde residías en la que se especifique que la misma fue gravemente dañada por el temporal indicando la referencia catastral.

b) Sus datos de identificación (nombre y apellidos y DNI).

c) La identificación de las personas que residían con la persona solicitante (en este caso para evitar duplicidades).

d) Titulo jurídico o documento con valor probatorio de residencia en la vivienda afectada.

e) Formulario de domiciliación bancaria.