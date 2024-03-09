¿Qué se entiende por unidad familiar para determinar la vulnerabilidad financiera?
Para determinar la vulnerabilidad financiera, se toma en cuenta la definición de “unidad familiar” según la ley del impuesto sobre la renta, incluyendo parejas de hecho bajo ciertas condiciones.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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