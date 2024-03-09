¿Qué se requiere en los servicios de transporte en autobús interurbano cuyo itinerario exceda de una comunidad autónoma?
Los autobuses interurbanos cuyo itinerario exceda de una comunidad autónoma deben asegurar accesibilidad para personas en sillas de ruedas, proporcionar información sonora y en texto, y reservar espacio gratuito para utensilios y ayudas técnicas para personas con discapacidad.
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