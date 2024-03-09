¿Qué servicios están incluidos en el llamado servicio postal universal?
Comprende el envío de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso y los paquetes postales de hasta 20 kilogramos.
También están incluidos los servicios de certificado y de valor declarado. El servicio postal universal, que en España realiza la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., implica la garantía de prestación de un conjunto de servicios postales de calidad determinada en la normativa aplicable, prestados de forma permanente en todo el territorio nacional y a precios asequibles para todos los usuarios.
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