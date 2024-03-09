¿Qué significa el ‘secuestro del bucle’ en telecomunicaciones?
El «secuestro del bucle» ocurre cuando un usuario cambia de operador y el operador anterior retiene indebidamente la línea, impidiendo que el nuevo operador pueda gestionarla. Esto puede suceder cuando los operadores prestan sus servicios sobre las redes de Telefónica, y se requiere coordinación entre los operadores involucrados.
Si te encuentras en esta situación, puedes reclamar si tu antiguo operador no ha liberado la línea tras darte de baja o si el nuevo operador no cumple con el plazo de conexión inicial.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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