¿Qué sistemas de información y comunicación deben proporcionar los aeropuertos para personas con discapacidad?
Los aeropuertos deben integrar información para pasajeros con discapacidades auditivas y visuales en sus sistemas generales de información y comunicación, y proporcionar sistemas específicos cuando sea necesario.
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