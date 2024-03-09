¿Qué sucede si mi fondo de pensiones tiene pérdidas?
Si tu fondo de pensiones registra pérdidas, esto afectará la cantidad de dinero que tienes acumulada en tu plan, lo que podría reducir lo que recibirás al jubilarte.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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