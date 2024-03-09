¿Qué sucede si no pago el total de lo gastado con mi tarjeta de crédito?
Si no pagas el total del crédito dispuesto con tu tarjeta, el saldo pendiente de pago generará intereses. El tipo de interés y las condiciones estarán establecidos en el contrato de la tarjeta.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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