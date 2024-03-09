¿Qué sucede si tengo dos seguros de viaje con coberturas similares?
Puedes tener varios seguros de viajes que cubran el mismo riesgo pero en caso de siniestro, deberás informar a cada aseguradora sobre el otro seguro. Las indemnizaciones se podrían distribuir proporcionalmente sin que puedan superar el valor del riesgo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+