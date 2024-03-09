¿Qué tiempo tienen para instalarme internet en casa?
Si solicitas el servicio a Movistar (Telefónica de España), designado para la prestación del servicio universal, el plazo máximo para atender una solicitud de alta es de 60 días. Los demás operadores deben incluir en el contrato el plazo comprometido para iniciar el servicio. Si este plazo se incumple, puedes reclamar.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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