¿Qué tipo de adaptaciones deben tener los centros sanitarios para las personas con discapacidad?
Los centros sanitarios deben disponer de elementos mecánicos, electrónicos, productos de apoyo, tecnologías de asistencia, y personal de apoyo con preparación adecuada para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder y recibir atención de igual manera que otros ciudadanos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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