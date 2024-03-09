¿Quién puede reclamar a la aseguradora los daños personales provocados por la DANA?
Los daños personales pueden ser reclamados por el tomador del seguro o las personas aseguradas afectadas. En caso de fallecimiento, pueden reclamar los beneficiarios del seguro de vida de la persona fallecida.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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