Quiero cancelar mi servicio de telefonía fija porque no estoy contento con él, ¿qué opciones tengo?
Tienes derecho a rescindir tu contrato si no se ajusta a las condiciones ofrecidas.
El contrato se extinguirá por voluntad del abonado, comunicándolo previamente al operador con una antelación mínima de dos días hábiles al momento en que ha de surtir efectos.
Comprueba si el contrato incluía un periodo de permanencia vinculado a alguna ventaja ofrecida por el operador y las consecuencias de ponerle fin antes de dicho periodo. En caso afirmativo si la causa de resolverlo es por incumplimiento del operador no debería aplicar penalización alguna.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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