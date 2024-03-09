Quiero comprar en una tienda online pero no localizo los datos del vendedor en la web. ¿Puedo fiarme?
Antes de la compra, deben informarte como mínimo del precio total, características del producto, identidad y datos del vendedor, medios de pago, plazos de entrega, derecho de desistimiento, garantías legales y comerciales, costes de devolución, duración del contrato y, en su caso, condiciones para su cancelación.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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