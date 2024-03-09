Quiero contratar el suministro de agua de una vivienda, pero el titular anterior dejó una deuda pendiente, ¿pueden exigírmela a mí?
La compañía de suministro de agua debe proporcionarte el servicio y no puede pedirte que pagues las deudas dejadas por el antiguo titular, ya que estas deudas no afectan a la propiedad en sí. Sin embargo, en este caso, no se permitirá simplemente transferir el contrato existente. En su lugar, será necesario crear un nuevo contrato con los nuevos titulares del servicio.
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