Quiero contratar internet y me exigen un período mínimo de permanencia de un año, ¿es legal?

Es una práctica habitual incluir períodos mínimos de permanencia en los contratos unidos a ciertas ventajas o beneficios ofrecidos por el operador. Estos períodos deben figurar en el contrato, así como las consecuencias de la ruptura del período mínimo.

Sin embargo, que exista una cláusula de permanencia no impide que tengas derecho en todo momento a poner fin al contrato. En este caso, el operador puede exigirte que devuelvas las ventajas disfrutadas si rompes el compromiso de permanencia, proporcionalmente al tiempo que reste por cumplir.