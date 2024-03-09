Quiero darme de baja de mi acceso a internet, ¿cómo se lo comunico a mi operador?
Puedes resolver tu contrato con el operador en cualquier momento, comunicándolo con una antelación mínima de dos días hábiles. La solicitud de baja debe realizarse según lo previsto en el contrato. Si optas por solicitar la baja por vía telefónica, asegúrate de obtener un número de referencia para la gestión y solicita un documento que acredite tu solicitud.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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