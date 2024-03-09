Quiero saber si la estación de destino está adaptada para personas con diversidad funcional, ¿es posible?
Deben facilitar información sobre accesibilidad de estaciones, instalaciones asociadas, servicios ferroviarios, condiciones de acceso al material rodante y las instalaciones a bordo del tren. Esta información debe estar disponible en formatos accesibles y puede ser solicitada por las personas afectadas.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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