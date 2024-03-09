Quiero seguir recibiendo mis facturas en formato papel, ¿me pueden cobrar por ello?

No, de hecho por defecto tus facturas serán en papel, para enviartelas exclusivamente en formato electrónico deberán contar con tu consentimiento. La solicitud del consentimiento deberá precisar la forma en la que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la posibilidad de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación.