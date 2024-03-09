Recibí un aviso de cambios en mi contrato de telefonía móvil, ¿qué opciones tengo?
Si tu operador cambia las condiciones del contrato, deben informarte con un mes de antelación. Si no estás de acuerdo con los cambios, puedes rescindir el contrato sin penalización.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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