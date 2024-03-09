Recibo llamadas de publicidad y quiero que dejen de hacerlo. ¿Tengo derecho a negarme?
Puedes ejercer tu derecho de oposición y solicitar que no te llamen más. También puedes inscribirte en listas de exclusión publicitaria.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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