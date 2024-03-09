Se ha averiado la instalación del agua. ¿Quién corre con los gastos, la suministradora o yo?
El mantenimiento de las instalaciones interiores (desde la llave de registro y arqueta hacia el interior de la vivienda) corresponden al abonado y el resto a la compañía suministradora de agua.
Es importante, por tanto, identificar el origen de la avería para determinar a quien compete la responsabilidad de su subsanación.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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