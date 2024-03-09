Se ha retrasado mi vuelo, ¿qué derechos tengo?

Si nuestro vuelo ha sido retrasado al menos en dos horas para vuelos, la compañía deberá ofrecernos asistencia en función del tiempo de espera. Esta asistencia puede ir desde ofrecernos comida y bebida hasta alojamiento y traslado. Además, si nuestro vuelo es retrasado por un tiempo superior a tres horas, la aerolínea deberá compensarnos económicamente con 250, 400 o 600 euros dependiendo de la distancia de nuestro vuelo.