Se ha retrasado mi vuelo, ¿qué derechos tengo?
Si nuestro vuelo ha sido retrasado al menos en dos horas para vuelos, la compañía deberá ofrecernos asistencia en función del tiempo de espera. Esta asistencia puede ir desde ofrecernos comida y bebida hasta alojamiento y traslado. Además, si nuestro vuelo es retrasado por un tiempo superior a tres horas, la aerolínea deberá compensarnos económicamente con 250, 400 o 600 euros dependiendo de la distancia de nuestro vuelo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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